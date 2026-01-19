Житель Ставрополья получил семь лет колонии за вымогательство доли в фирме
За вымогательство доли в уставном капитале фирмы на более 6,7 млн руб. к семи годам колонии строгого режима приговорен 50-летний житель села Курсавка Ставропольского края. Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что в октябре 2023 года подсудимый, являясь начальником службы безопасности коммерческой организации, договорился с другими фигурантами о получении 5% долей в уставном капитале фирмы рыночной стоимостью более 6,7 млн руб.
С помощью угроз и шантажа соучастники требовали у держателя 51% долей в уставном капитале агропредприятия.
Ранее один из соучастников уже был приговорен к пяти годам лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.