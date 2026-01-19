Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 70-е очко в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в гостевом матче против «Даллас Старс». Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он набрал 70 очков (24 гола+46 пасов). Кучеров добрался до этой отметки первым среди россиян и четвертым среди всех игроков НХЛ.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Тампы». В составе победителей шайбы забросили Доминик Джеймс, Брэндон Хэйгл, Джейк Гюнцель и Понтус Хольмберг. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 бросков. Автором единственного гола «Далласа» стал Оскар Бак.

«Тампа» с 64 очками в 47 играх возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. «Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе, набрав 63 очка в 49 встречах.

В других матчах дня «Эдмонтон Ойлерс» на своем льду разгромил «Сент-Луис Блюз» — 5:0. Гол и результативную передачу в свой актив записал российский форвард Василий Подколзин.

«Детройт Ред Уингс» дома оказался сильнее «Оттава Сенаторс». Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Таисия Орлова