Главу центра охраны памятников осудили за некачественный ремонт оперного театра

Центральный районный суд Челябинска признал директора государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области Михаила Быкова виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при ремонте здания театра оперы и балета. Его приговорили к условному лишению свободы на пять лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2019-2020 годах во время подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске ремонтировали здание государственного театра оперы и балета имени Глинки. Суд установил, что подрядчик при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта культурного наследия использовал более дешевый гранит, не предусмотренный условиями контракта. Кроме того, были допущены дефекты при ремонте. Михаил Быков, зная о недостатках реставрации, лично подписал акты выполненных работ с недостоверными сведениями о материалах и качестве работ. Министерству культуры Челябинской области был причинен ущерб в размере 31 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Дело в отношении Михаила Быкова, согласно его карточке, поступило в суд в мае 2023 года. Оглашение приговора затянулось из-за постоянных неявок на заседания адвокатов, свидетелей и самого фигуранта.

Помимо условного лишения свободы, суд назначил директору учреждения испытательный срок четыре года и лишил права занимать определенные должности на госслужбе на два года. Исковое заявление прокуратуры района в интересах РФ удовлетворено в полном объеме. После изучения приговора региональное надзорное ведомство даст оценку его законности.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при реконструкции фасада театра еще в 2021 году. Тогда в действиях подрядчика усмотрели преступление по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере), в полицию были отправлены материалы проверки.

Виталина Ярховска