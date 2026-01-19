За поджог подстанции связи по заданию мошенников задержан 18-летний иркутянин

За подготовку теракта в Иркутской области правоохранители задержали 18-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы), сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, в конце сентября 2025 года с фигурантом дела связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Злоумышленник заявил, что деньги семьи иркутянина находятся под угрозой.

Чтобы спасти их, молодой человек взял сбережения своей бабушки и перевел средства на указанный счет. После этого ему поступил звонок от якобы сотрудника ФСБ, который сообщил, что перевод пошел на финансирование ВСУ. Аферист убедил пострадавшего, что он может избежать уголовной ответственности, если устроит поджог подстанции связи. По указанию куратора житель Иркутска поджег один из объектов, при попытке уничтожить еще один он был задержан сотрудниками ФСБ и МВД.

Александра Стрелкова