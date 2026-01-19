Доставщикам в Удмуртии предлагали до 190 тысяч рублей в январе

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях курьеров в Удмуртии за последний месяц составила 189,6 тыс. руб. По уровню возможных доходов доставщиков республика вошла в топ-5 регионов РФ, пишет «Газета.ру» со ссылкой на рекрутинговый сервис hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Показатель в среднем по РФ составил 169,6 тыс. руб. Больше всего курьерам готовы платить в Северной Осетии—Алании — 190,8 тыс. руб. Далее идут Кабардино—Балкария, Подмосковье и Ямало-Ненецкий автономный округ, где доставщикам предлагают 190 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на данные сервиса за декабрь писал, что курьеры входят в топ наиболее востребованных профессий. В конце зимы было открыто 310 вакансий.