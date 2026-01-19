Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

15-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Маттео Арнальди, занимающего 65-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open)

Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Следующим соперником Андрея Рублева станет португалец Джейми Фария, располагающийся на 151-й строке мирового рейтинга.

Ранее во второй круг Australian Open пробился россиянин Даниил Медведев, обыгравший нидерландца Йеспера де Йонга. В следующем раунде он встретится с с французом Кентеном Гали.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне на покрытии «хард». Турнир, общий призовой фонд которого составляет $74,89, завершится 1 февраля. Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова