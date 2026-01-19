В МВД рассказали о новой схеме мошенников с просьбой перезвонить для смены почты

В полиции рассказали о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники просят перезвонить в «техподдержку ”Госуслуг”» якобы для замены адреса электронной почты. Об этом предупредили в профильном управлении ведомства (УБК МВД).

Мошенники отправляют потенциальной жертве запрос на обновление почтового адреса, поскольку текущий e-mail якобы больше не используется для рассылки уведомлений. Злоумышленники просят перезвонить в «службу поддержки» на указанный в сообщении номер телефона. В рассылке даже указано, что никому нельзя сообщать коды из SMS.

В мошеннических рассылках преступники используют логотип государственного портала, а при обращении к человеку используют имя и отчество. В УБК МВД подчеркнули, что «единственный адрес, с которого вам могут написать ”Госуслуги", — no-reply@gosuslugi.ru».