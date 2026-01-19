Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 24

Число погибших в результате столкновения высокоскоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает RTVE. По данным телерадиокомпании, пострадали 73 человека, включая четверых детей. Еще 170 пострадавших с легкими травмами получили медпомощь на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Gallegos / Reuters Фото: Alex Gallegos / Reuters

По данным El Pais, пострадали 100 человек, 25 из которых получили тяжелые травмы. El Da de Crdoba пишет, что госпитализированы 75 человек, из них 15 находятся в тяжелом состоянии.

Министр транспорта Испании Оскар Пуантэ сообщил, что хвостовая часть поезда Iryo, перевозившего 317 пассажиров из Малаги в Мадрид, сошла с пути и столкнулась с первыми вагонами поезда Renfe. По данным RTVE, часть второго состава упала с четырехметрового склона. Чиновник отметил, что авария произошла на прямом участке пути, который был обновлен в прошлом году. «Было инвестировано 700 млн евро», участок, «предположительно, находился в идеальном состоянии», сказал министр. Поезд Iryo ввели в эксплуатацию около четырех лет назад.

Авария произошла около 21:30 мск (19:30 по местному времени) 18 января возле населенного пункта Адамус в провинции Кордова. Движение поездов на участке между Мадридом и Андалусией приостановлено.