Ипотека подкосила спрос на машино-места

По итогам 2025 года средняя стоимость машино-места в многоэтажных паркингах в составе жилых комплексов выросла на 36% и достигла 1,36 млн рублей. Такой рост цен, говорят эксперты, значительно опережает темпы удорожания жилья. При этом в отдельно стоящих паркингах стоимость места значительно ниже: за год она выросла на 12% и сегодня составляет всего 800 тыс. рублей. Поэтому самостоятельные паркинги в городе появляются реже — по данным Госстройнадзора, разрешение на строительство в прошлом году было выдано только по одному такому объекту.

Директор консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева подсчитала, что средняя цена машино-места в отдельно стоящих наземных паркингах в Петербурге сегодня достигает 800 тыс. рублей (рост за год — 12%), в Ленобласти — 700 тыс. (рост на 11%). Подземные парковки дороже: 1,9 млн рублей в Петербурге и 1,25 млн рублей в области из-за высокой себестоимости.

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов фиксирует резкий рост цен на машино-места в строящихся ЖК Петербурга и Ленобласти: средняя стоимость по региону подскочила на 36% — с 999 тыс. рублей в IV квартале 2024 года до 1361 тыс. на конец 2025-го. Это опережает темпы удорожания столичных парковок в составе ЖК (там рост составил всего 11%). Эксперт отмечает, что такой рост цен спровоцировал и падение продаж. Если спрос на жилье упал на 15%, то на паркинги падение было более резким — на 25–30%. Это произошло из-за дорогой ипотеки, вынуждающей покупателей отказываться от доплаты за место для машины или кладовку. Директор по продукту жилых сред и проектов KEY CAPITAL Мария Кукса эти данные подтверждает: «В первом полугодии 2025 года объем продаж машино-мест в Санкт-Петербурге упал на 28,9% по сравнению с прошлым аналогичным периодом».

Аналитики Novostroy-SPB.ru говорят о широком ценовом диапазоне на многоэтажные паркинги: от 200 тыс. рублей за самые дешевые места в комфорт-классе до 6,7 млн в премиум- и элитных проектах.

Парковочный индекс падает

По оценке аналитика-консультанта NF Group Ксении Федоровой, к середине декабря 2025 года парковочный индекс в элитных ЖК Петербурга составляет в среднем 1,2 машино-места на одну квартиру или апартамент. За два года показатель снизился на 9%: на конец 2023-го он был на уровне 1,32 машино-места на один лот. Снижение эксперты связывают с тем, что рынок в последние годы пополнялся в основном премиальными объектами, где традиционно закладывается меньшая обеспеченность паркингом, чем в делюкс-классе. Внутри элитного сегмента разбивка выглядит контрастно: делюкс — 1,7 машино-места на лот, премиум — всего 0,8.

Коммерческий директор ЖК «Охтинские высоты» Виталий Голубев говорит: «С многоэтажными паркингами рынок живет в противоречии: потребность в организованном хранении автомобиля в городе сохраняется, но покупатель крайне чувствителен к цене машино-места. Себестоимость паркингов растет вместе со стоимостью материалов, инженерии и работ, а платежеспособный спрос на покупку места часто повышается медленнее».

В целом, добавляет эксперт, спрос становится более сегментированным: часть покупателей берет место "в комплект" ради удобства и безопасности, часть откладывает решение и выбирает аренду. «Дополнительный фактор — электромобили: наличие зарядной инфраструктуры в паркинге постепенно превращается из редкой опции в ожидаемый стандарт и может поддерживать ликвидность таких объектов»,— указывает он.

Ограниченные возможности

Стоимость машино-мест в элитных проектах в центре Петербурга за последние годы заметно выросла. Это связано как с развитием платных парковочных зон в центре города, так и с общей нехваткой наземных парковок и ограниченными возможностями для их создания в исторической застройке. В результате подземные паркинги становятся безальтернативным решением, а их себестоимость и рыночная цена продолжают расти.

Совладелец Fizika Development Александр Кравцов говорит: «В элитных жилых комплексах обеспеченность машино-местами — один из ключевых параметров качества проекта. В отличие от массовых сегментов, здесь паркинг рассматривается как неотъемлемая часть покупки: как правило, клиенты приобретают машино-место одновременно с квартирой. Спрос на такие объекты стабильно высокий, а стоимость формируется в том числе за счет ограниченного предложения качественных подземных паркингов в условиях плотной застройки центра Петербурга».

Подземные паркинги в элитном сегменте — стандарт, несмотря на их высокую себестоимость. Сложные инженерные решения, работы ниже уровня грунтовых вод, усиленные требования к безопасности и эксплуатации существенно удорожают проект по сравнению с наземными форматами.

Отдельный тренд последних лет — рост требований к функционалу и технологиям паркингов, замечает господин Кравцов. В элитных проектах все чаще применяются автоматизированные системы хранения автомобилей, современные противопожарные решения, а также дополнительные сервисы, такие как мойка, полировка, химчистка салона. «Фактически паркинг в элитном доме давно перестал быть просто местом хранения автомобиля и стал частью сервисной инфраструктуры проекта»,— говорит он.

Исполнительный директор «Аструм» Артем Медведев замечает, что, в отличие от массового сегмента, где машино-места продаются медленно и воспринимаются как опция, в элитном жилье спрос на паркинг стабильно высокий.

«В высоком сегменте покупатели, как правило, приобретают одно, два, а иногда и три машино-места на квартиру. Продажа элитных лотов без закрепленного парковочного места, особенно в уже готовых домах, практически невозможна. Именно поэтому обеспеченность паркингом в элитных жилых комплексах должна превышать количество квартир. Оптимальным считается коэффициент не ниже 1,5, а в идеале — приближенный к 2,0 и выше»,— говорит эксперт.

Госпожа Кукса при этом замечает, что себестоимость строительства многоуровневого паркинга обходится в 700–800 тыс. рублей, подземного — от 1,2 млн до 2,5 млн в зависимости от сложности проекта. «Конечно, при такой себестоимости цена продажи не может быть ниже. Поэтому предпосылок к снижению цен на паркинги в ближайшей перспективе не предвидится. Увеличение их стоимости нельзя назвать искусственным: оно полностью обусловлено ростом себестоимости и затрат на проектное финансирование».

