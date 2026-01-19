Конфликт из-за парковки на Парнасе перерос в стрельбу из травматического пистолета

Около восьми часов вечера 18 января возле дома 9 по улице Архитектора Белова на Парнасе между водителями автомобилей Volkswagen и Lada Largus случился конфликт из-за парковочного места, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласть.

Петербуржцы из немецкой иномарки начали угрожать оппоненту саперной лопаткой, в ответ водитель отечественной машины выстрелил в воздух из травматического пистолета. Стрелявшего доставили в отдел полиции для разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что петербургские депутаты предлагают отменить плату за парковку автомобиля у социальных учреждений в центральных районах города.

Андрей Маркелов