Два человека погибли в ДТП с двумя авто в Тамбовской области

В результате столкновения кроссовера и компактвэна в Ржаксинском округе Тамбовской области погибли два человека. Авария произошла сегодня ранним утром. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, на 540-м км дороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение Honda CR-V и Ford Fusion. В результате оба водителя скончались на месте происшествия. Двое пассажиров машин получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Полиция проводит по факту ДТП проверку, ход которой прокуратура взяла на контроль.

В октябре военнослужащего и бойца ММА Рамазана Гаджимурадова осудили за ДТП в Белгороде, в результате которого погибли двое фельдшеров скорой помощи. Его приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Алина Морозова