Глава миндортранса Удмуртии рассказал о подготовке дорожников к ямочному ремонту

Дорожники Удмуртии начали подготовку к ямочному ремонту, сообщает пресс-служба главы и правительства республики после заседания зимнего штаба. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадия Таранова, на дорогах начинают проявляться первые дефекты покрытия.

«Подрядным организациям необходимо быть готовыми выйти с ямочным ремонтом, чтобы не допустить ухудшения ситуации в весенний период. Материалы для этой работы в этом сезоне мы заготовили в достатке. Поэтому подрядным организациям надо работать над той ситуацией, которая у нас только-только появляется, и в самом начале реагировать на эти недостатки проезжей части»,— сказал министр.

Напомним, в 2026 году в Удмуртии запланирован ремонт 57 дорожных объектов регионального и межмуниципального значения. В частности, продолжится реконструкция дороги Ижевск—Аэропорт. Сейчас проводятся торги на выполнение дорожных работ. Дорожный сезон откроют в середине весны.

Об итогах дорожного сезона 2025 года — в интервью Геннадия Таранова «Ъ-Удмуртия».