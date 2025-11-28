В этом году в Удмуртии отремонтировали 200 км дорог. Особое внимание уделили работам на направлении Ижевск—Аэропорт, поскольку после запуска нового терминала пассажиропоток значительно вырастет и нагрузка на дорогу увеличится. Некоторые сложности из-за недоработок подрядчика возникли на федеральной трассе, однако ситуация находится на контроле, и проблемы должны устранить. При этом сейчас участок трассы в Удмуртии передается из ведения пермского подразделения Росавтодора в казанский филиал. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов рассказал «Ъ-Удмуртия», что удалось сделать в этом году и какие задачи стоят на 2026-й.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

— Геннадий Федорович, в Удмуртии практически завершен сезон дорожных работ. Расскажите, что было сделано в этом году.

— Для нас этот сезон знаковый, поскольку объемы производства дорожных работ достигли рекордных показателей. В этом году у нас в работе было порядка 270 объектов, включая городские и сельские дороги, а также искусственные сооружения. Это более 200 км дорог. В Ижевске было реализовано 29 дорожных проектов, все они успешно завершены. Общий бюджет Дорожного фонда республики составил 19,5 млрд руб.

Здесь немного отступлю от дорожной темы: безусловно, самое главное для нас событие этого года, связанное в целом с развитием транспортной инфраструктуры, это открытие нового терминала аэропорта. В планах следующего года совершить первый международный вылет, чтобы наши пассажиры могли отправиться в поездку за рубеж напрямую, без пересадок. Это увеличит пассажиропоток.

Именно поэтому особое внимание мы в этом году уделили масштабной реконструкции дороги Ижевск—Аэропорт. Работы расписаны на три года. Все запланированные объемы на 2025 год выполняются в графике. Мы стремимся открыть рабочее движение досрочно, чтобы к концу 2026 года минимизировать заторы и обеспечить удобные развороты. На 2027 год останется только завершить работы по инженерным сооружениям и благоустройству, т. е. освещению, ограждениям, остановкам и пешеходным переходам.

Сейчас идут работы по строительству путепровода над железной дорогой. Как только грунт замерзнет, мы перейдем к строительству моста через реку Позимь. Две объездные дороги практически завершены. В декабре откроем движение по ним и организуем объезд ремонтируемого участка.

В целом в этом году особое внимание уделялось ремонту дорог с высокой интенсивностью движения, а также стратегическим направлениям. Из наиболее крупных объектов наши опорники — трассы, которые не только связывают столицу с районами, но и ведут к границам соседних регионов. Именно по ним движется основной грузо- и пассажиропоток. В этом году обновили пять таких участков: Игра—Глазов, Сарапул—Воткинск, Окружная города Ижевска, Камбарка—граница Пермского края, Воткинск—Кельчино-граница Пермского края.

По строительству и ремонту искусственных сооружений в этом году мы также показали рекордные результаты. Речь о мостах, путепроводах и других объектах, требующих уникальных решений. Всего в работе в начале этого года находился 21 объект. Это переходящие с прошлого года объекты и новые. 15 из них ремонтируются в этом году. До этого максимальное количество мостов в работе насчитывало 11 объектов.

После обращения к президенту, а также нескольких встреч главы Удмуртии с министром транспорта России и руководством Росавтодора республике удалось привлечь дополнительные средства в размере 2 млрд руб. на реконструкцию федеральной трассы.

— Как, кстати, сейчас складывается ситуация с ремонтом федеральной трассы?

— В этом году произошла смена заказчика на федеральной трассе. В связи с изменениями в структуре Росавтодора наш участок дороги передается от ФКУ Упрдор «Прикамье» (Пермь) к ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (Казань). Изменился также подрядчик, это новая для нас компания, имеющая опыт работы в Татарстане, она будет отвечать за содержание дорог, что позволит улучшить их состояние.

Однако на некоторых участках работы по капитальному ремонту прежним подрядчиком при контроле прежнего же заказчика были выполнены не в полном объеме. Я говорю сейчас об участках в районе Можги и Совхозного. Также на Якшур-Бодьинском направлении подрядчик отфрезеровал 30 км дороги, и на сегодняшний день есть участки, которые нужно еще покрыть асфальтом. Они делают сейчас максимальные усилия, чтобы завершить эти участки и не оставлять на зиму.

Ситуация находится под контролем федеральных органов. Сохранность федеральной дороги на тех участках, на которых были начаты работы, будет обеспечена.

— Во время нашего прошлого интервью вы рассказали о проведенном «Дне качества» с участием специалистов из Казани. Каков итог работы по повышению качества ремонтов на сегодняшний день?

— В этом году качество асфальта на дорогах улучшилось, это подтверждают лабораторные исследования. Подрядчики также отмечают прогресс в понимании технологий и факторов, влияющих на качество дорожного покрытия. Их квалификация значительно выросла, но для водителей важен конечный результат.

Работа по повышению качества укладки и транспортировки асфальта велась активно. В будущем мы будем шире применять методы стабилизации и укрепления оснований. Раньше верхние слои часто укладывали на слабое или старое основание. При этом нагрузка на дорожное полотно растет. Без укрепления основания дороги будут продолжать разрушаться.

Для дорог наши предприятия часто используют щебеночно-мастичный асфальтобетон, однако он подходит скорее для мостов. В остальных случаях нужны более прочные каркасные смеси, которые повышают прочность верхних слоев. То есть, помимо основания, еще должна быть обеспечена несущая способность верхних слоев. Некоторые подрядные организации уже попробовали использовать такие смеси в этом году, и мы надеемся, что в будущем они станут применяться шире.

— Насколько готова дорожная отрасль к зимнему сезону?

— В связи с приходом нового подрядчика на содержание федеральной трассы «Удмуртавтодорстрой», который ранее ее обслуживал, теперь займется региональными дорогами. Соответственно, на уборку снега получится привлечь больше техники. Компания ранее усилила свою материально-техническую базу, в этом году она получила 20 новых машин КДМ, что позволит работать по современным технологиям без использования песка. Техника и материалы полностью подготовлены к зиме.

На федеральной трассе, включая Ижевск, Завьяловский район и ключевые направления Ижевск — Воткинск, Ижевск — Сарапул, Ижевск — Нылга, в этом сезоне будет использоваться реагент вместо песчано-соляной смеси (ПСС). Это решение принято для улучшения экологической ситуации и предотвращения проблем с водоотведением летом. В Ижевске также отказались от ПСС, так как ее применение требует дополнительных усилий по очистке ливневых стоков весной. Дорожники стремятся минимизировать попадание пыли в город.

— Каковы приоритетные задачи по ремонту и реконструкции дорог в 2026 году?

— Как я сказал ранее, главная наша задача — запустить досрочно до конца 2026 года рабочее движение по обновленной дороге Ижевск—Аэропорт.

Среди основных направлений: дорога Воткинск—Кельчино—граница Пермского края. Следующий год станет ключевым для самого разбитого участка дороги от Воткинска длиной 5,5 км. Мы намерены отремонтировать его и изменить траекторию дороги, выпрямив ее. Это улучшит проезд там, где фуры испытывали трудности из-за подъема и поворота. Однако нам предстоит пройти сложные согласования с лесничеством, поскольку планируем срезать небольшой участок земли, который частично покрыт лесом.

Также мы продолжаем работы на других важных дорогах, таких как объездная Воткинска, Окружная Ижевска. Первый этап работ планируем начать по дороге в Сарапул. У нас есть два пусковых участка, по которым уже получены все согласования.

Крупный узел Ижевск—Воткинск также требует внимания. Если удастся получить финансирование, начнем работы в следующем году. На участке, где четырехполосная дорога сужается до двух перед поворотом на аэропорт, хотим ее сделать в двухъярусном исполнении.

В Ижевске на следующий год уже утвержден ремонт более 30 участков. Самый важный объект — ул. Удмуртская. Это отдельный проект, который будет реализован целиком, от фасада до фасада. Он включает не только дорогу и тротуары, но и парковые зоны. В этом году проводилась максимальная работа по ливневкам, чтобы подготовить их к следующему сезону.

В каждом городе много объектов для работы, и мы стараемся максимально эффективно использовать ресурсы. Объемов будет не меньше, чем в этом году. Особое внимание уделим сельским дорогам и школьным маршрутам. В следующем году эти направления станут приоритетными.

Беседовал Михаил Красильников