Бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду. Это следует из базы розыска ведомства. По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается экс-чиновник, не уточняется.

Сергей Гайда занимал руководящие посты в министерствах энергетики и ЖКХ региона с 2014 по 2019 год.

В 2025 году против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По версии следствия, в 2020 году он был посредником между мэром Дегтярска Вадимом Пильниковым и учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. Следователи считают, что Сергей Гайда добился того, что глава компании регулярно передавал взятки мэру, получая преимущество при заключении муниципальных контрактов. За это господин Гайда получил более 1,5 млн руб., указано в деле. Согласно открытым источникам, он выехал за пределы России в конце 2024 года, после задержания предполагаемых соучастников.

