На аэродроме Кольцово обновили светосигнальное оборудование

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге завершили модернизацию светосигнального оборудования на аэродроме, сообщили в пресс-службе Кольцово. Это повысило его способность принимать самолеты в сложных погодных условиях.

Обновленная система прошла сертификацию и теперь соответствует более высокой категории метеоминимума по стандартам международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO). Работы по обновлению проводились летом специалистами службы электросветотехнического обеспечения полетов Кольцово — огни высокой интенсивности II категории и другое оборудование установили на второй взлетно-посадочной полосе. Для проверки после окончания работ использовали «облетчик» — специальное воздушное судно-лабораторию.

Теперь аэродром Кольцово может принимать самолеты при видимости от 350 м и относительной высоте принятия решения от 30 до 60 м. Ранее посадка была возможна только при видимости более 800 м с относительной высотой принятия решения не менее 60 м, либо при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе свыше 550 м.

Напомним, в июле врио губернатора Свердловской области Денис Паслер совместно с министром транспорта России Андреем Никитиным открыл модернизированный пункт пропуска через границу в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Инвестиции в модернизацию составили 2,7 млрд руб.

Ирина Пичурина