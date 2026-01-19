Главное из интервью председателя Верховного суда Игоря Краснова
Краснов назвал нехватку кадров одной из главных проблем судебной системы
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в интервью «Ъ» рассказал о планируемых изменениях в судебной системе — от кадровой политики и борьбы с коррупцией до пересмотра оплаты труда и порядка обжалования судебных решений. По его словам, общество ожидает от судов единых и понятных правовых позиций, а сама система должна укреплять доверие к правосудию. Подробнее — в подборке «Ъ».
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов
Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ
О кадровых изменениях
Кадровые перестановки в Верховном суде и судебной системе носят системный, а не точечный характер.
Цель — адаптация судов к новым типам споров, цифровизации и усложнению правоотношений.
Обновление не означает отказ от преемственности: опытные кадры сохраняются, но усиливается приток новых компетенций.
О борьбе с коррупцией
Антикоррупционная политика в судах будет ужесточаться.
Ротация судей возможна, но не рассматривается как универсальное средство.