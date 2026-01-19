Главное из интервью председателя Верховного суда Игоря Краснова

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в интервью «Ъ» рассказал о планируемых изменениях в судебной системе — от кадровой политики и борьбы с коррупцией до пересмотра оплаты труда и порядка обжалования судебных решений. По его словам, общество ожидает от судов единых и понятных правовых позиций, а сама система должна укреплять доверие к правосудию. Подробнее — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

О кадровых изменениях Кадровые перестановки в Верховном суде и судебной системе носят системный, а не точечный характер.

Цель — адаптация судов к новым типам споров, цифровизации и усложнению правоотношений.

Обновление не означает отказ от преемственности: опытные кадры сохраняются, но усиливается приток новых компетенций.

О борьбе с коррупцией Антикоррупционная политика в судах будет ужесточаться.

Ротация судей возможна, но не рассматривается как универсальное средство.

Ключевые инструменты — строгий кадровый отбор, прозрачность квалификационных коллегий и неотвратимость ответственности.

Из Научно-консультативного совета ВС исключены эксперты с потенциальным конфликтом интересов.

О зарплатах и условиях работы Краснов назвал несправедливой действующую систему оплаты труда судей.

Сейчас достойный доход достигается фактически только к пенсионному возрасту, и этот подход требуется пересмотреть.

Планируется повышение доходов и социальных гарантий как судей, так и сотрудников аппаратов судов.

Для регионов с повышенной нагрузкой и рисками предусмотрены дополнительные меры поддержки.

В новых регионах один день судебного стажа будет засчитываться за два.

О реформе обжалования Краснов считает необходимым изменить порядок пересмотра решений мировых судей.

Предлагается передать эти полномочия президиумам судов субъектов РФ.

Это должно повысить доступность правосудия и снизить нагрузку на кассационные суды.

Соответствующие законопроекты уже подготовлены.

Об экономической коллегии и арбитражах Кадровые изменения в экономической коллегии ВС уже идут и будут продолжены.

Приоритет — способность судей работать со сложными, межотраслевыми и трансграничными спорами, а не формальная специализация.

Особый акцент — на независимость правовых позиций и исключение любого внешнего влияния.

О роли аппарата судов Нехватка кадров в аппаратах судов — одна из самых острых проблем системы.

Повышение статуса и зарплат сотрудников аппарата рассматривается как инвестиция в устойчивость правосудия.

Без сильного аппарата невозможно обеспечить ни разумные сроки, ни качество судебных решений.

О роли Верховного суда Верховный суд должен не исправлять массово ошибки, а формировать стандарты правоприменения.

Усиливается роль пленума и президиума ВС, число дел, рассматриваемых президиумом, будет расти.

Президиум должен активно участвовать в формировании понятных и единых правовых позиций.

О приоритетах судебной практики В фокусе — социальные права, защита семей с детьми, участников СВО, пенсионеров и инвалидов.

В 2026 году приоритетными станут вопросы коррупции, банкротств, налогов, самостроя и таможни.

ВС продолжит обновлять разъяснения с учетом изменений законодательства и денонсации международных договоров.

О цифровизации Электронное судопроизводство развивается, но пока не может полностью заменить очное участие.

Основные проблемы — техника, оснащенность судов и цифровые навыки персонала.

Главный фактор развития системы — не технологии, а доверие к суду и судье.

О запросе общества По словам Краснова, у граждан есть явный запрос на справедливость.

Противоречивая судебная практика подрывает доверие к судебной власти.

Правовые позиции ВС должны быть понятны не только юристам, но и обычным людям.

Матвей Иващенко