Главное из интервью председателя Верховного суда Игоря Краснова

Краснов назвал нехватку кадров одной из главных проблем судебной системы

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в интервью «Ъ» рассказал о планируемых изменениях в судебной системе — от кадровой политики и борьбы с коррупцией до пересмотра оплаты труда и порядка обжалования судебных решений. По его словам, общество ожидает от судов единых и понятных правовых позиций, а сама система должна укреплять доверие к правосудию. Подробнее — в подборке «Ъ».

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

О кадровых изменениях

  • Кадровые перестановки в Верховном суде и судебной системе носят системный, а не точечный характер.
  • Цель — адаптация судов к новым типам споров, цифровизации и усложнению правоотношений.
  • Обновление не означает отказ от преемственности: опытные кадры сохраняются, но усиливается приток новых компетенций.

О борьбе с коррупцией

  • Антикоррупционная политика в судах будет ужесточаться.
  • Ротация судей возможна, но не рассматривается как универсальное средство.
  • Ключевые инструменты — строгий кадровый отбор, прозрачность квалификационных коллегий и неотвратимость ответственности.
  • Из Научно-консультативного совета ВС исключены эксперты с потенциальным конфликтом интересов.

О зарплатах и условиях работы

  • Краснов назвал несправедливой действующую систему оплаты труда судей.
  • Сейчас достойный доход достигается фактически только к пенсионному возрасту, и этот подход требуется пересмотреть.
  • Планируется повышение доходов и социальных гарантий как судей, так и сотрудников аппаратов судов.
  • Для регионов с повышенной нагрузкой и рисками предусмотрены дополнительные меры поддержки.
  • В новых регионах один день судебного стажа будет засчитываться за два.

О реформе обжалования

  • Краснов считает необходимым изменить порядок пересмотра решений мировых судей.
  • Предлагается передать эти полномочия президиумам судов субъектов РФ.
  • Это должно повысить доступность правосудия и снизить нагрузку на кассационные суды.
  • Соответствующие законопроекты уже подготовлены.

Об экономической коллегии и арбитражах

  • Кадровые изменения в экономической коллегии ВС уже идут и будут продолжены.
  • Приоритет — способность судей работать со сложными, межотраслевыми и трансграничными спорами, а не формальная специализация.
  • Особый акцент — на независимость правовых позиций и исключение любого внешнего влияния.

О роли аппарата судов

  • Нехватка кадров в аппаратах судов — одна из самых острых проблем системы.
  • Повышение статуса и зарплат сотрудников аппарата рассматривается как инвестиция в устойчивость правосудия.
  • Без сильного аппарата невозможно обеспечить ни разумные сроки, ни качество судебных решений.

О роли Верховного суда

  • Верховный суд должен не исправлять массово ошибки, а формировать стандарты правоприменения.
  • Усиливается роль пленума и президиума ВС, число дел, рассматриваемых президиумом, будет расти.
  • Президиум должен активно участвовать в формировании понятных и единых правовых позиций.

О приоритетах судебной практики

  • В фокусе — социальные права, защита семей с детьми, участников СВО, пенсионеров и инвалидов.
  • В 2026 году приоритетными станут вопросы коррупции, банкротств, налогов, самостроя и таможни.
  • ВС продолжит обновлять разъяснения с учетом изменений законодательства и денонсации международных договоров.

О цифровизации

  • Электронное судопроизводство развивается, но пока не может полностью заменить очное участие.
  • Основные проблемы — техника, оснащенность судов и цифровые навыки персонала.
  • Главный фактор развития системы — не технологии, а доверие к суду и судье.

О запросе общества

  • По словам Краснова, у граждан есть явный запрос на справедливость.
  • Противоречивая судебная практика подрывает доверие к судебной власти.
  • Правовые позиции ВС должны быть понятны не только юристам, но и обычным людям.

Матвей Иващенко

