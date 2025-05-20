Овербукинг в законе

Минтранс планирует легализовать овербукинг. Речь идет о практике, когда авиакомпании продают большее билетов, чем количество мест в самолете. Механизм в России пока не узаконен, однако перевозчики его уже используют. Замминистра транспорта Дмитрий Зверев предложил применять сверхбронирование только к рейсам, которые летают не реже двух раз в сутки. Компании должны будут предупреждать пассажира о рисках на каждом этапе бронирования. А при пересадке на другой рейс ему будет гарантирована компенсация. Новый механизм министерство пока обсуждает с другими ведомствами и потребительскими сообществами.

Одним из участников дискуссии стало Общероссийское объединение пассажиров. Его руководитель Илья Зотов поддерживает идею, но предлагает выводить легальный овербукинг не на всех авианаправлениях: «Есть версии проекта: сделали рассылку по ведомствам, и мы должны дать обратную связь по этому документу. Документ мы видели, полностью поддерживаем введение компенсаций при возникновении овербукинга. Это важный момент, который надо отрегулировать, при этом сделав саму процедуру добровольной. Пассажир должен получить некое уведомление, информацию, согласиться с этим, получить компенсацию (все равно рейс за пассажиром сохраняется) либо отказаться от овербукинга. Тогда билет будет предложен другим пассажирам, которые имеют возможность полететь рейсом позднее.

Важно начать с каких-то пилотных направлений, где этот механизм будет введен. Подобными направлениями могут стать Сочи, Санкт-Петербург, то есть с достаточно высокой частотой полетов, там практически каждые 30 минут есть рейсы. Это было бы очень правильно: тестировать механизм на этих направлениях, посмотреть на практике, как это будет работать. Потом практику расширять постепенно. Дальний Восток под эту меру не должен подпадать никаким образом. По направлению в Калининград вопрос можно вводить, но только после пилотного режима. Конечно, мы поддержим механизм, когда фиксируется перечень категорий пассажиров, которые будут под защитой от возникновения овербукинга».

Легальный овербукинг министерство обсуждало и с авиаперевозчиками, об этом в апреле писали «Известия». Ведомство уточняло, что обязательная компенсация пассажирам должна варьироваться от четверти до полной стоимости билета за пересадку на другие рейсы. Такие выплаты «пересевшим» клиентам скажутся на цене всех авиабилетов, считает генеральный директор «Аэропорт Инвестментс» Сергей Детенышев. В то же время, по его словам, полностью регламентировать сверхбронирование у министерства вряд ли получится: «Овербукинг бывает разный — вынужденный и запланированный. Эти расчеты строятся на статистике.

Запланированный овербукинг позволяет снизить цену билета для пассажиров, авиакомпании возят меньше пустых мест.

А есть овербукинг вынужденный, когда отменяется рейс, сломался самолет, и вместо него ставят запасной самолет чуть меньшей вместимости. А билетов продано, соответственно, на самолет большей вместимости. Много разных ситуаций бывает. Регламентировать это все и подогнать под одну гребенку, конечно, невозможно. Я не вижу смысла делать какие-то выборки, каким-то образом ограничивать права пассажиров тех или иных рейсов. Нет такого, что на одном рейсе овербукинга больше, а на другом меньше. Почему одни авиапассажиры должны получать деньги или обслуживание, а другие нет.

Последствия любого вида овербукинга действительно должны быть регламентированы. Авиакомпании, как правило, сами идут на какие-то маркетинговые истории, но, конечно, со стороны Минтранса требуется регламентировать перевозку пассажиров, то есть нельзя пассажира бросить где-то посередине дороги, естественно, обеспечить ему приемлемые условия ожидания рейса. Делать какие-то материальные компенсации за добровольный или вынужденный овербукинг не очень правильно, потому что все равно это так или иначе отразится на общей себестоимости авиабилетов. Авиакомпаниям неоткуда брать эти деньги, кроме как повысить цену билета».

Идея Минтранса распространить овербукинг только на рейсы, которые летают не реже двух раз в сутки, позволит перевозчикам не выплачивать пассажирам полную компенсацию, считает исполнительный директор агентства Авиапорт» Олег Пантелеев, однако направлений, куда перевозчики летают с такой частотой, не очень много: «Если пассажира задерживают на длительное время, то авиаперевозчик сам оценивает, какую компенсацию пришлось бы выплатить в случае, если человеку не достанется места.

И если размер потерь превышает размер возможной выгоды, то нет сомнений в том, что на этом направлении овербукинга не будет.

Что касается именно выбранного диапазона — не менее двух рейсов в сутки, то речь идет о том, что даже если авиакомпания отказывает пассажиру в перевозке, то она может предоставить ему место на следующем рейсе, если ожидание будет в пределах полусуток. В целом это считается, вероятно, приемлемым для потребителя. Вместе с тем я бы ориентировался на такую практику, что ограничение "не менее двух частот в день" стоит рассматривать не в контексте одного перевозчика, а как минимум группы авиакомпаний. Даже если на той или иной линии работают два игрока, которые вместе обеспечивают две частоты в день, но при этом каждый из них выполняет полеты только один раз в сутки, это все равно даст возможность авиаперевозчику, договорившись с конкурентом, отправить застрявшего пассажира ближайшим рейсом».

В 2021 году ввести понятие «овербукинг» в Воздушный кодекс правительству предлагал «Аэрофлот». Речь шла о том, что перевозчики разработают специальный тариф, в рамках которого может меняться дата, рейс, класс и маршрут перелета. При этом максимальная сумма компенсации не превышала бы 30 тыс. руб. В феврале «Аэрофлот» вновь предлагал узаконить овербукинг и даже направил в Минтранс свою концепцию развития механизма.

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Егор Парфенов