Число ПВЗ в России выросло на 45% за год

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России на 1 января 2026 года составило 226,4 тыс., подсчитали в сервисе «Яндекс Карты». Это на 44,7% больше, чем в прошлом году. Прирост на начало января прошлого года составлял 25,9%.

В Wildberries сообщили, что совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43%, до 94 тыс. В Ozon зафиксировали рост почти в два раза, до 41 тыс. объектов. Темпы роста объясняются расширением работы платформ в небольших населенных пунктах. При этом показатели для городов-миллионников отстают от показателя по России в целом. В Санкт-Петербурге и Москве количество таких объектов выросло на 27,7% и 24% соответственно.

В «Infoline-Аналитике» отметили, что Ozon и Wildberries увеличивают количество ПВЗ за счет франчайзинга и открытия пунктов в отделениях «Почты России». Всего компании открыли уже 20 тыс. таких объектов. Эксперты консалтингового агентства считают, что в 2026 году открывать ПВЗ станут реже — на уровне 2024 года.

