«Рособоронэкспорт»: спрос на дроны-камикадзе к 2030 году вырастет на 400%

К 2030 году спрос на беспилотники в мире вырастет на 120%, на БПЛА-камикадзе — на 400%. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев перед выставкой по беспилотным системам и тренажерам UMEX 2026 в Абу-Даби.

«Спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, — сказал он ТАСС, — а на барражирующие боеприпасы — на 400%».

Господин Михеев назвал беспилотные системы одним из «наиболее быстро растущих сегментов мирового рынка» оружия. Он добавил, что на выставке в ОАЭ российские разработчики беспилотников представят «аппараты различного класса и назначения».

В 2025 году на выставке IDEX 2025 в ОАЭ Россия не объявила публично о новых контрактах, однако эксперты «Ъ» сочли, что на российскую оборонную продукцию был сформирован уверенный отложенный спрос, реализация которого будет зависеть от итогов СВО.