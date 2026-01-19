В Донбассе начнут работать аптеки сети «Апрель»

Один из крупнейших российских фармацевтических ритейлеров — «Апрель» — выходит на рынок Донбасса, выяснил «Ъ». Сеть уже открыла первую аптеку в Мариуполе и может начать рассматривать покупку местных компаний.

В декабре 2025 и январе 2026 года сеть аптек «Апрель» разместила на hh.ru несколько вакансий для поиска сотрудников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). В Мариуполе компания планирует нанять фармацевта, в Донецке и Луганске — менеджеров по подбору коммерческих объектов.

В «Апреле» планы по развитию в новых регионах подтвердили. Федеральные аптечные сети до сих пор не были представлены на новых территориях.

Сейчас «Апрель» работает в 78 регионах России и включает более 10 тыс. торговых точек. По данным DSM Group, оборот сети за январь—сентябрь 2025 года составил 193,3 млрд руб. Она занимает 11,6% российского рынка, уступая только «Ригле».

Подробности — в материале «Ъ» «Весна на новых территориях».