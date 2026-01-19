Банки с начала года заблокировали миллионы карт и счетов физлиц

За неполные три недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан, выяснил «Ъ». В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовывают в Центробанк (ЦБ).

По оценке компании «Информзащита», за первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2–3 млн обычных людей — это 1–2% от всех активных клиентов банков. Помимо карточных переводов под блокировку стали попадать клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. Так, по словам одного из собеседников “Ъ”, при покупке нескольких товаров подряд на одном и том же маркетплейсе он пополнял несколько раз счет на нем и в итоге попал в блок по 161-ФЗ. С 1 января вступил в силу приказ ЦБ, который расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ вдвое, до 12 критериев.

В ЦБ статистику по блокировкам в рамках 161-ФЗ по запросу «Ъ» не раскрыли. В ноябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров говорил, что крупнейшие банки в совокупности ежемесячно охлаждают около 330 тыс. переводов.

Подробности — в материале «Ъ» «Виновны по всем признакам».