Двух жительниц Приангарья осудили за хищение 9 млн рублей у ювелирной сети

Ангарский городской суд (Иркутская область) вынес приговор в отношении двух жительниц Ангарска по делу о хищение более 9 млн руб. у владельцев ювелирной сети. Подсудимых признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили им по пять лет условно, а также штраф в размере 500 тыс. руб., сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

По версии следствия, одна из фигуранток дела, занимая должность директора сети ювелирных магазинов, злоупотребила своим служебным положением. Злоумышленница формировала фиктивные платежные поручения для оплаты несуществующих услуг клиентов. Ее сообщница, которая оказывала бухгалтерские услуги потерпевшим, предоставляла реквизиты подставных контрагентов, а затем свой счет ИП, куда поступали похищенные средства.

Правоохранители установили, что мошенницы действовали в период с июля 2015-го по апрель 2018 года.

Александра Стрелкова