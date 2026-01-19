ГУ МЧС по Удмуртии: первые кадры окунания в купели на Крещение Господне

ГУ МЧС по Удмуртии опубликовало первые кадры окунания в купели на Крещение Господне. Безопасность на местах обеспечивала группировка сил и средств РСЧС в составе более 450 человек и 100 единиц техники. Было оборудовано свыше 45 прорубей. О происшествиях не сообщается.

18-19 января православные празднуют Крещение Господне. Сегодня в Ижевске в 15:00 состоится VII Крещенский фестиваль духовной музыки (0+) в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

В программе: выступления муниципального камерного хора имени П. И. Чайковского, архиерейского хора и детских хоровых коллективов Ижевска, а также торжественное награждение победителей Фестиваля ледовых скульптур Ангелов и Архангелов.

Напомним, на Ижевском пруду из-за тонкого льда купель оборудована не была.