В Ижевске пройдет XVII Крещенский фестиваль духовной музыки

XVV Крещенский фестиваль духовной музыки (0+) состоится в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в Ижевске 19 января в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В седьмой раз фестиваль представит многовековые традиции православной хоровой культуры»,— говорится в сообщении. В мероприятии примут участие около 270 музыкантов. Вход свободный.

В программе: выступления муниципального камерного хора имени П. И. Чайковского, архиерейского хора и детских хоровых коллективов Ижевска, а также торжественное награждение победителей Фестиваля ледовых скульптур Ангелов и Архангелов.

18-19 января православные празднуют Крещение Господне. В Удмуртии оборудовано около 47 купелей (их число меняется в зависимости от погодных условий). В Ижевске проруби не будет из-за слишком тонкого льда. Ближайшие к столице республики купели:

У родника на улице Ольховой в селе Бабино

На Молдаванском пруду в селе Завьялово

На пруду на ул. Гагарина в деревне Хохряки

На территории музея-заповедника «Лудорвай»

Подробнее о рисках окунания в купели рассказали врачи Удмуртии.