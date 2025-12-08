Медиана ожидаемой зарплаты в Удмуртии подросла на 6,5% за месяц

По итогам ноября медиана ожидаемой зарплаты в Удмуртии увеличилась до 65 тыс. руб., что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных hh.ru. В то же время, медиана предлагаемой зарплаты осталась на уровне 70 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На рынке труда Удмуртии работодатели открыли свыше 9,2 тыс. вакансий, что составляет 5% от общего числа предложений в ПФО. Республика заняла седьмое место в округе по объему спроса на кадры.

Наиболее востребованными профессиями стали менеджеры по продажам (560 вакансий, 6% от общего объема), продавцы-консультанты и кассиры (360 вакансий, 4%), водители (340 ваканси, 4%) а также курьеры и операторы производственных линий (по 310 вакансий, 3%).

Соискатели разместили более 61,3 тыс. активных резюме, с наибольшим интересом к вакансиям менеджеров по продаже, администраторов и бухгалтеров.

Анастасия Лопатина