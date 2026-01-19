В Ростовской области на М-4 «Дон» после ДТП с фурой обрушился мост

В Каменском районе на трассе М-4 «Дон» после ДТП с самосвалом обрушился пешеходный мост. Устранить последствия аварии планируют в первой половине дня 19 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Авария произошла вечером 18 января на 929-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель фуры зацепил пешеходный мост поднятым вверх кузовом, из-за чего конструкция рухнула на разделительную осевую полосу. Водитель получил травмы.

Левая полоса трассы в направлении на Ростов-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой полосе.

По информации главы города, водителя самосвала доставили в больницу. В ДТП получила повреждения встречная машина, ее водитель остался цел.

Наталья Белоштейн