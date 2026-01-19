Губернатор Солодов признал ситуацию на дорогах Камчатки критической

Глава Камчатского края Владимир Солодов назвал критической ситуацию на дорогах Петропавловска-Камчатского из-за аномальных снегопадов. Он поручил расширить все магистральные дороги до 21 января.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ситуация на дорогах города критическая. Поставил задачу до 21 января обеспечить расширение всех магистральных дорог — полноценное проезжее состояние и восстановление необходимого количества полос. К завтрашнему утру дорожные службы обязаны добиться нормального проезда на проспекте Циолковского, Дачной и на федеральной трассе в районе Высотной»,— сказал господин Солодов на заседании комиссии по ликвидации ЧС (запись опубликована в Telegram).

С 16 января в Петропавловске-Камчатском из-за последствий снегопада действует режим ЧС. 19 января в городе вновь возникли проблемы с доступом к общественному транспорту. Школьников на два дня перевели на дистанционное обучение. Нерасчищенными остаются подъезды ко многим социальным объектам и торговым точкам.

По данным регионального Гидрометцентра, в Петропавловске-Камчатском за декабрь 2025 года выпало более трех месячных норм осадков. За первую половину января этого года объем осадков превысил месячную норму почти в полтора раза. Высота снежного покрова в городе достигла 170 см, а в отдельных районах — более 2,5 метра.

Начальник Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вера Полякова сообщала, что погодные условия на Камчатке сейчас относятся к категории экстремальных и фиксируются крайне редко. Последний раз соразмерное количество снега в регионе выпадало в начале 1970-х годов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский