В Кемерове организатора интернет-магазина наркотиков приговорили к 11 годам

К 11 годам колонии Кировский райсуд Кемерова приговорил 30-летнюю местную жительницу, организовавшую интернет-магазин по продаже наркотиков. В судебном заседании она признала вину, сообщила прокуратура Кузбасса.

По материалам ведомства, в апреле 2025 года обвиняемая создала интернет-магазин по продаже наркотиков. Запрещенные вещества она приобрела у неустановленного лица, фасовала их на разовые дозы и размещала в тайниках.

Как рассказали в региональном главке МВД России, в мае 2025 года полицейские с поличным задержали женщину. У нее обнаружили 30 свертков с карфентанилом и метадоном. Также на территории Кировского района областного центра сотрудники полиции нашли три оборудованных тайника. В доме задержанной оперативники изъяли сверток с наркотиками, электронные весы, фасовочные пакеты.

Илья Николаев