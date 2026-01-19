Объем торговли Китая со странами Средней Азии в 2025 году вырос на 12%

Экономическое и торговое сотрудничество Китая со странами Средней Азии в 2025 году показало заметный прогресс, объем товарооборота достиг $106,3 млрд, увеличившись на 12% к предыдущему году. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство торговли КНР.

Как отмечается, объем торговли в данном направлении впервые в истории превысил отметку в $100 млрд, сохраняя положительный рост в течение пяти лет подряд. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером среднеазиатских государств. Экспорт вырос в годовом исчислении на 11%, до $71,2 млрд, чему способствовал скачок производства механической и электротехнической продукции, а также высокотехнологичных товаров. Импорт увеличился на 14%, до $35,1 млрд. Развитие торговли опирается на отлаженное трансграничное платежное сотрудничество.

К результатам Минторг КНР относит ускорение ряда крупных проектов в таких областях, как интернет-инфраструктура, машиностроение, сельское хозяйство, что сказалось на развитии промышленности и экономическом росте стран Средней Азии. Министерство намерено продолжать оптимизировать структуру торговли, развивать новые формы бизнеса и способствовать созданию институциональных механизмов.

Эрнест Филипповский