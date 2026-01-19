Экономика Китая в 2025 году выросла на 5%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в 2025 году, по предварительным оценкам, составил 140,18 млрд юаней ($20,084 трлн), что на 5,0% больше показателя предыдущего года. Данные опубликовало Государственное бюро статистики КНР.

Прибыли предприятий так называемой «первичной промышленности» выросли в годовом исчислении на 3,9%, до 9 трлн 334,7 млрд юаней. К ней в Китае относят деятельность, связанную с использованием природных ресурсов, в том числе сельское хозяйство, рыболовство, горную добычу, лесозаготовки, производство ветровой и солнечной электроэнергии и др. Прибыли «вторичной промышленности» (перерабатывающие производства, электроника, автомобилестроение, легпром и др.) увеличились на 4,5%, до 49 трлн 965,3 млрд юаней. В «третичной промышленности» (сфера услуг) рост был еще заметнее и составил 5,4% (до 80 трлн 887,9 млрд юаней).

В четвертом квартале прошлого года отмечено замедление темпов роста экономики до 4,5% в годовом исчислении (на 1,2% к предыдущему кварталу). По итогам первых трех кварталов 2025 года экономика Китая выросла на 5,2%, до 101,5 трлн юаней — почти $14,3 трлн по курсу Народного банка Китая.

В начале года Всемирный банк прогнозировал наибольшую устойчивость для китайской экономики. Несмотря на объявленную со стороны США тарифную войну, ВВП КНР предсказывался рост на 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 году. Международный валютный фонд (МВФ) давал прогноз роста на 2025 и 2026 годы в 4%.

Эрнест Филипповский