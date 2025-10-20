Экономика Китая за три квартала 2025 года выросла на 5,2%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в январе—сентябре увеличился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года, следует из отчета Государственного статистического бюро КНР.

По предварительным данным, ВВП КНР за отчетный период составил 101,5 трлн юаней — почти $14,3 трлн по курсу Народного банка Китая. В третьем квартале экономика КНР выросла на 4,8% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам.

На пресс-конференции 9 июля глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе прогнозировал рост ВВП по итогам 14-й пятилетки (2021—2025 годы) на 35 трлн юаней ($4,89 трлн), до 140 трлн юаней ($19,5 трлн).

За первые четыре года пятилетки средний темп роста ВВП в стране составлял 5,5%. В 2024 году фиксировался рост 5%, такой же показатель ожидается в текущем году.

Всемирный банк прогнозировал наибольшую устойчивость для китайской экономики. Несмотря на объявленную со стороны США тарифную войну, ВВП КНР предсказывался рост на 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 году. Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз роста в 2025 и 2026 году в 4%. Swiss Re предполагал, что рост ВВП Китая замедлится в 2025 году до 4,7% по причине спада экономической активности на фоне ввода пошлин и общей неопределенности.

Эрнест Филипповский