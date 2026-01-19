Европейский совет проведет внеочередное совещание лидеров ЕС по Гренландии

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о намерении провести внеочередное совещание лидеров ЕС в ближайшие дни. Решение принято в связи с напряженностью вокруг Гренландии.

«Учитывая значимость последних событий и в целях дальнейшей координации я принял решение созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни»,— написал господин Кошта в соцсети X.

По данным Politico, встреча запланирована на 22 января и пройдет очно.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. В ответ по просьбе Дании восемь стран ЕС направили на остров несколько десятков военнослужащих для проведения военных учений. После этого американский президент объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.

По информации Financial Times, в ответ Европа может ввести пошлины на американские товары на сумму €93 млрд, а также применить «инструмент борьбы с принуждением» (ACI) или «торговую базуку», которая может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок.