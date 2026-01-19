NYT: торговая война ЕС с США скажется на возможностях поддержки Украины

Торговая война США и Европы скажется на возможностях поддержки Украины, пишет The New York Times (NYT). По информации газеты, эта зависимость была главной причиной, по которой европейские лидеры проявляли сдержанность в отношениях с американским президентом Дональдом Трампом.

«США жизненно важны для обороны Украины. Но Гренландия изменила расчеты. Действия Трампа по захвату Гренландии, автономной территории, контролируемой Данией, членом НАТО и ЕС, не оставили Европе иного выбора, кроме как отреагировать»,— написано в материале.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. Восемь стран ЕС в ответ направили на остров несколько десятков военнослужащих для проведения военных учений. После этого американский президент заявил, что с 1 февраля на товары из этих стран будут введены пошлины.

По информации Financial Times, в ответ Европа может ввести пошлины на американские товары на сумму €93 млрд, а также применить «инструмент борьбы с принуждением» (ACI) или «торговую базуку», которая может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок.