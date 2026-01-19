Сварщиков и электриков назвали наиболее востребованными специалистами

Сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи в 2026 году будут наиболее востребованными специалистами, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Их публикует «РИА Новости».

В публикации указано, что 65% опрошенных работодателей называют самыми дефицитными специальностями сварщиков и электриков. 45% респондентов сказали про инженерные и технические специальности, 35% — про врачей. Высокий спрос также ожидается среди IT-специалистов, учителей и работников сферы продаж.

Согласно результатам исследования, 51% работодателей планирует привлекать новых сотрудников путем развития собственного бренда. 34% респондентов назвали развитие корпоративной культуры, столько же — повышение размера зарплат в публикуемых вакансиях.