«Ведомости» узнали имена лидеров «Справедливой России» на выборах в Госдуму

Список партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму 2026 года, вероятнее всего, возглавят три кандидата, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Ими станут лидер партии Сергей Миронов, его первый заместитель и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, а также глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Еще два собеседника «Ведомостей» сказали, что список партии может состоять из пяти кандидатов, одним из которых будет зампред «Справедливой России» Руслан Татаринов. Имя возможного пятого кандидата в список лидеров они не назвали.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Каждая партия может включить в федеральную часть списка до 15 человек. При этом только пять из них попадают в бюллетень. Как только партия набирает 5-процентный порог прохождения в Госдуму, люди во главе списка гарантированно получают мандаты. Чем меньше кандидатов во главе списка, тем больше шансов, что пройдут кандидаты из региональных групп.

