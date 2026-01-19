Эстония примет участие в учениях в Гренландии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что страна примет участие в военных учениях в Гренландии. Какое количество военнослужащих Эстония направит на остров, он не уточнил.

«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно»,— сказал господин Певкур в интервью ERR. По его словам, сейчас Таллин прорабатывает технические детали участия в учениях.

Восемь европейских стран уже отправили несколько десятков военнослужащих на учения в Гренландию. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля вводит пошлины против этих стран. Ранее он говорил о намерении аннексировать Гренландию.

