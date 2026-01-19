Число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании увеличилось до 10

При сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова погибли как минимум 10 человек, передает El Pais. 25 человек получили тяжелые ранения. Ранее СМИ сообщали о двух погибших.

18 января примерно в 19:30 по местному времени (21:30 мск) с рельсов сошли скоростные поезда, которые следовали по маршрутам Малага—Мадрид и Мадрид—Уэльва. Причина происшествия пока неизвестна.

Одним из первых к месту происшествия прибыл глава муниципалитета Адамус Рафаэль Морено. «Я увидел пассажира, изуродованного до неузнаваемости. Там было тело, разрезанное пополам»,— сказал он.

Один из скоростных поездов — Iryo — сошел с рельсов в последних вагонах на прямом участке пути, сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуантэ. В этот момент по соседним путям ехал другой скоростной поезд Renfe. Произошло столкновение, у Renfe с рельсов сошли первые вагоны.