Два человека погибли при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании

В испанской провинции Кордова с рельсов сошли два скоростных поезда. Погибли как минимум два человека, передает RTVE.

Как сообщал транспортный оператор Adif, скоростной поезд, который следовал из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседние пути. В это время по ним следовал скоростной поезд из Мадрида в Уэльву. Он также сошел с рельсов.

RTVE уточняет, что спасатели продолжают доставать пассажиров, которые не могут выбраться из поезда самостоятельно. Причина схода поездов с рельсов пока неизвестна. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.