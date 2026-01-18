Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два человека погибли при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании

В испанской провинции Кордова с рельсов сошли два скоростных поезда. Погибли как минимум два человека, передает RTVE.

Как сообщал транспортный оператор Adif, скоростной поезд, который следовал из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседние пути. В это время по ним следовал скоростной поезд из Мадрида в Уэльву. Он также сошел с рельсов.

RTVE уточняет, что спасатели продолжают доставать пассажиров, которые не могут выбраться из поезда самостоятельно. Причина схода поездов с рельсов пока неизвестна. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.

