Минтранс Башкирии подаст жалобу на решение суда по иску о командировке в Абхазию

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии намерено подать апелляционную жалобу на решение арбитражного суда республики, который оставил в силе решение регионального УФАС, признавшего минтранс и санкт-петербургское ООО «Евротранс» нарушившими законодательство о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса на запрос «Ъ-Уфа».

В 2023 году «Евротранс» за 1,1 млн руб. оказала министерству услуги по транспортному обслуживанию правительственной делегации во время визита в Абхазию. Контракт был заключен без проведения торгов. Как установили в УФАС и в суде, претенденты оказались аффилированными между собой.

Олег Вахитов