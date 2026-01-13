Трансфер оценили в суде

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение регионального УФАС, признавшего региональный минтранс и санкт-петербургское ООО «Евротранс» нарушившими законодательство о защите конкуренции. В 2023 году компания за 1,1 млн руб. оказала министерству услуги по транспортному обслуживанию правительственной делегации во время визита в Абхазию. Контракт был заключен без проведения торгов по итогам запроса ценовых предложений. Как установили в УФАС и в суде, претенденты оказались аффилированными между собой. Юристы полагают, что у минтранса вряд ли получится отменить решение суда в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визит делегации правительства Башкирии в Абхазию вызвал вопросы у УФАС и суда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии проиграло спор с региональным управлением ФАС, выявившим нарушения при перевозке правительственной делегации в Абхазию осенью 2023 года. Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворять иск министерства о признании недействительным решения антимонопольного ведомства.

В 2023 году министерство заключило с ООО «Евротранс» контракт на транспортное обслуживание правительственной делегации Башкирии во время визита в Абхазию с 27 сентября по 2 октября для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости республики. По распоряжению главы региона Радия Хабирова от 15 сентября того же года минтрансу поручалось организовать транспортное обслуживание на территории Абхазии и по маршруту Сочи — Сухум и обратно. Стоимость договора составила 1,1 млн руб.

21 сентября 2023 года министерство внешнеэкономических связей республики составило заявку, в которой сообщило о потребности в организации приема на территории Башкирии иностранной делегации — в этом случае закон о контрактной системе позволял закупить услуги без проведения торгов. В этот же день региональный минтранс запросил и получил ценовые предложения у трех потенциальных поставщиков: «Евротранса», ООО «Экспресс-авто» и московского предпринимателя Дмитрия Токарева. «Экспресс-авто» был готов выполнить услуги за 1,19 млн руб., «Евротранс — за 1,14 млн руб., а господин Токарев – за 1,4 млн руб.

Весной 2025 года УФАС, рассмотрев заявление региональной прокуратуры, установило, что у «Евротранса» и «Экспресс-авто» был общий учредитель, а предприниматель подавал налоговую отчетность с того же IP-адреса, что и «Экспресс-авто». Таким образом, пришли к выводу в надзорном ведомстве, все они были связаны и могли договориться о том, чтобы предложение «Евротранса» выглядело лучшим. Кроме того, как выяснил УФАС, минтранс Башкирии заключил с «Евротрансом» госконтракт об автомобильном трансфере 26 сентября 2023 года. Однако Mersedes-Benz S 400 D4 компания зафрахтовала еще 1 сентября.

Поэтому УФАС пришло к выводу, что министерство и компания заранее заключили соглашение в обход закона «О защите конкуренции».

Минтранс не согласился с выводами антимонопольной службы, полагая, что они «не соответствуют действующему законодательству, и нарушают права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», следует из материалов суда.

Арбитражный суд Башкирии, поддерживая выводы антимонопольного ведомства, в частности, отметил, что закон «О контрактной системе в сфере закупок…» позволяет отбирать подрядчика транспортных услуг без проведения торгов, если речь идет о визите иностранной делегации в Россию, а не поездки местных чиновников за рубеж.

Кроме того, указал суд, владельцем «Экспресс-авто» и «Евротранса» является Феликс Маргарян, а «Экспресс-авто» и Дмитрий Токарев подавали отчетность в налоговый орган с одного IP-адреса. Исходя из этого, суд пришел к выводу, что «совместными действиями ООО «Евротранс», ООО «Экспресс-Авто» и ИП Токарев Д.А. могла преследоваться цель обеспечения лучшего ценового предложения ООО «Евротранс». С «Евротрансом», добавил суд, у минтранса республики сложились «устойчивые взаимоотношения»: с 2022 года компания заключила восемь контрактов.

На запрос «Ъ» в минтрансе Башкирии вчера оперативно ответ получить не удалось.

«Решение суда представляется обоснованным. Суд установил не только формальное нарушение норм антимонопольного права, но и явное злоупотребление со стороны как заказчика услуг, так и исполнителя (одинаковые IP-адреса и единые бенефициары). Теоретически, можно было бы рассуждать о коротких сроках для проведений конкурсных процедур и некой правомерности выбора единственного исполнителя, однако заказчик сам провел недобросовестные псевдовыборы исполнителя. Полагаю, что шансы на отмену в апелляции минимальные»,— отмечает адвокат Аскар Мингазетдинов.

Булат Баширов