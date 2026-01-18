Над регионами России сбили 17 беспилотников ВСУ

С 8:00 до 19:00 мск силы ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью — 13 БПЛА. Над Орловской областью уничтожили два беспилотника. По одному дрону ВСУ сбили над Курской и Брянской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что из-за атак ВСУ погибла женщина, мужчина получил ранения. По информации господина Гладкова, с 07:00 мск 17 января по 07:00 мск 18 января сбили 36 беспилотников. Глава Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram-канале, что пострадавших и разрушений после налета БПЛА нет.