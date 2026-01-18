Под Белгородом при взрыве дрона погибла женщина

В селе Нечаевка Белгородской области при взрыве FPV-дрона погибла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Еще один мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в Грайворонском округе, в селе Головчино. Мужчина получил термические ожоги правой кисти и осколочное ранение бедра. Медицинскую помощь ему оказала бригада скорой помощи на месте.

Сегодня Минобороны РФ отчиталось о 63 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ над регионами России. 23 из них уничтожили над Белгородской областью.