Боец Хамзат Чимаев опубликовал черно-белое фото с Адамом Кадыровым

Боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал в социальных сетях черно-белое фото с Адамом Кадыровым, сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Он выложил снимок в сторис Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после слухов о ДТП в Грозном, в которое они оба якобы попали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хамзат Чимаев и Адам Кадыров

Фото: @khamzat_chimaev Хамзат Чимаев и Адам Кадыров

Фото: @khamzat_chimaev

Фотографию спортсмен подписал. Рядом с Адамом Кадыровым он на чеченском написал: «Кьонах». Слово можно перевести как «достойный человек». Внизу он прикрепил фразу на чеченском, которая переводится примерно так: «Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится».

Информация о возможной гибели Хамзата Чимаева в ДТП появилась в интернете вечером 16 января. В то же время распространялись сообщения о том, что в аварии пострадал Адам Кадыров. После этих слухов глава Чечни опубликовал видео рабочей встречи с участием своего сына. На встрече Адама Кадырова наградили медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Глава республики не уточнил, когда состоялось указанное совещание и награждение.

Утром 17 января «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что в Грозный прилетал самолет Ан-148-100ЕМ, который используется МЧС. По данным сервиса, борт вскоре вылетел в Москву и приземлился во Внуково в 01:10 мск. Ни МЧС, ни власти Чечни не подтверждали, что рейс был связан с конкретным пациентом.