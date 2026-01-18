Краснодарский поезд тронулся с новым машинистом

Центральный матч уикенда в баскетбольной Единой лиге ВТБ завершился домашней победой краснодарского «Локомотива-Кубани» над петербургским «Зенитом» — 95:85. Таким образом, южный клуб, в начале января назначивший на пост главного тренера Томислава Томовича, вернулся в тройку лидеров регулярного чемпионата.

Первая после смены главного тренера встреча с топ-клубом сложилась для «Локомотива-Кубани» хорошо. Краснодарцы начали сезон слабо, в начале января они решили отказаться от услуг Антона Юдина. Его место занял серб Томислав Томович, приглашенный из штаба белградской «Црвены Звезды». С тех пор с командами «большой четверки» Единой лиги ВТБ «Локомотив» не играл: первая проверка состоялась в воскресенье, 18 января, и ее клуб довольно уверенно прошел.

«Зенит», тоже не являющийся образцом стабильности, был смят уже в стартовой четверти. Первый тайм-аут возглавляющий гостей Александер Секулич был вынужден взять уже через две с половиной минуты после начала матча. К тому моменту его команда уступала 2:11. Но и после разговора с тренером петербуржцы продолжили мучиться.

Полбеды, что они не справлялись с прорывами под кольцо Винса Хантера и Всеволода Ищенко. На этот раз у «Локомотива» — команды не слишком надежной, если говорить о дальних атаках,— летели трехочковые.

К перерыву кубанцы реализовали шесть попыток из десяти, а особенно отличились Майкл Мур и Би Джей Джонсон (по два точных броска из-за дуги при отсутствии промахов). Разнообразнее всех действовал Джеремайя Мартин, угрожавший кольцу соперника и с периметра, и со средней дистанции, и из «краски». Во второй четверти перевес хозяев достиг 24 очков. Правда, к большому перерыву он все же немного сократился. На него команды ушли при счете 54:37.

Третья четверть тоже началась для «Локомотива» здорово. Прежде чем допустить первый промах, Майкл Мур — не отличающийся вообще-то выдающимися снайперскими способностями форвард — поразил кольцо издали еще дважды. Причем среди реализованных им бросков были достаточно тяжелые, с сопротивлением. В общем же в предпоследнем игровом отрезке «Зенит» хотя и стал более раскованно играть в атаке, но не смог эффективнее обороняться. Вслед за первыми двумя он проиграл и этот период — 21:25.

В чистую формальность заключительная четверть тем не менее не превратилась. Усилиями прежде всего Трента Фрейзера и Сергея Карасева гости вернулись в игру.

На таймере еще оставалось достаточно времени, когда преимущество хозяев сократилось до десяти очков. Впрочем, дальше дело не пошло.

«Локомотив-Кубань» избежал провала и в итоге победил со счетом 95:85.

Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин. Он набрал 26 очков, проведя на паркете чуть меньше 19 минут. На счету американского защитника 10 попаданий при 13 попытках с игры (в том числе 2 из 4 трехочковых). Десятиочковый рубеж перешли еще три баскетболиста краснодарцев. Майкл Мур и Би Джей Джонсон записали в актив по 16 очков, Всеволод Ищенко — 11. У «Зенита» продуктивнее других оказался Трент Фрейзер, отыгравший более 35 минут. На его счету 20 очков и 9 результативных передач.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ по итогам матча произошли перестановки. «Локомотив-Кубань» поднялся на третью строчку (15 побед, 8 поражений). Его опережают только московский ЦСКА (19–2) и казанский УНИКС (18–2). А «Зенит» (13–8) опустился на пятую позицию, пропустив вперед не только оппонента по воскресному матчу, но и пермскую «Парму» (14–8).

Роман Левищев