Бизнес ударило током

Оптовые цены на электроэнергию для промышленности на Дальнем Востоке несколько раз обновляли максимумы в начале года, а конечные цены в 2026 году могут вырасти на 22%. Ситуация в регионе характеризуется снижением выработки ГЭС при высоком уровне электропотребления, и высокие цены в таких условиях будут отражать дефицит.

По итогам 2026 года цена на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли электроэнергией) на Дальнем Востоке может вырасти на 12% год к году, до 3,4 руб. за кВт•ч, конечная цена — на 22%, сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Крупная промышленность ожидает рост одноставочных оптовых цен на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе примерно в 33%, подсчитали в «Сообществе потребителей энергии».

Одноставочная цена оптового рынка на Дальнем Востоке за 11 месяцев 2025 года составила 2,884 тыс. руб. за МВт•ч, что ниже значений в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири (3,010 тыс. руб. за кВт•ч) и ценовой зоне Европы и Урала (3,372 тыс. руб. за МВт•ч), говорят в «Совете рынка». Цена на электроэнергию без мощности, которая учитывает в том числе продажу объемов ГЭС по тарифам, по итогам 2025 года выросла на 9,9%, до 1,9 руб. за кВт•ч.

С 1 января доля свободно продаваемой выработки ГЭС на Дальнем Востоке увеличилась с 2,5% до 22%. Такую меру правительство посчитало необходимой для решения финансовых проблем «РусГидро». С 2027 года доля свободной продажи достигнет 40%, затем будет расти на 20 процентных пунктов в год: до 60% с 2028 года, до 80% с 2029 года и до 100% в 2030 году (см. “Ъ” от 14 ноября 2025 года).

В начале 2026 года оптовые цены на электроэнергию на Дальнем Востоке несколько раз обновляли максимумы: цена поставки на 15 января достигла 4,406 тыс. руб. за МВт•ч, следует из данных «Администратора торговой системы». За 18 дней января индекс цен РСВ в ОЭС Востока составил примерно 3,897 тыс. руб. за МВт•ч. В 2025 году индекс равновесных цен на Дальнем Востоке составил 3,053 руб. за МВт•ч, следует из обзора «Совета рынка». Увеличение доли либерализации ГЭС не влияет напрямую на цену РСВ, но отражается на одноставочной цене.

В Минэнерго пояснили “Ъ”, что работа ОЭС Востока характеризуется снижением выработки ГЭС при сохраняющемся высоком уровне электропотребления. В «Совете рынка» добавили, что на рост индекса РСВ в регионе в конце декабря — начале января повлияло увеличение предельного уровня цены в заявках ТЭС, что обусловлено снижением величины объема ограниченного участия в ценообразовании (показатель определяется «Системным оператором», снижение составило примерно четверть с 30 декабря 2025 года), а также увеличение объемов предложения ТЭС с наиболее высокими ценами. Дополнительным фактором стало общее снижение выработки ГЭС.

Пока преждевременно говорить об ожидании высоких цен РСВ в этом году, считают в «Совете рынка». Рост цен при сравнении с аналогичным периодом прошлого года (за первые 13 дней января) год к году составил около 14%. К тому же значительная часть предложения ГЭС в ОЭС Востока реализуется по договорам с регулируемыми ценами, и цена покупки плановых объемов электроэнергии с учетом договоров с 1 по 12 января 2026 года составила 2,843 тыс. руб. за МВт•ч, при среднем значении в декабре 2025 года 1,975 тыс. руб. за МВт•ч.

В Минэнерго говорят, что часть задач после запуска рыночного ценообразования на Дальнем Востоке уже выполнена, например, проведен дополнительный отбор проектов ВИЭ. В «Совете рынка» подчеркивают, что рыночная цена оперативно реагирует на изменение стоимости топлива, что предотвращает накопление убытков генерирующих компаний и исключает риск отложенного скачкообразного роста цен в будущем.

В «Сообществе потребителей энергии» отмечают, что полноценного рынка электроэнергии на Дальнем Востоке за год так и не сформировалось, условия для конкуренции по-прежнему не созданы, и попытки их создать не видны. В итоге цену часто определяет один источник. Более чем в половине часов ее формировала одна и та же угольная станция, а почти в половине дней — на протяжении всех суток. Ценовой рост отчасти демпфирует сглаживание и тарифное регулирование для ГЭС, которое, впрочем, решили ускоренно отменить. Без плана развития конкуренции инициатива расширения энергорынка на Дальний Восток будет только разгонять цены и инфляцию, считают в объедении.

Сергей Роженко из Kept указывает, что Дальний Восток — регион структурно дефицитный по мощности в ряде узлов и не имеет такой «подушки» резервов и межсистемных перетоков, как европейская часть — отсюда повышенная волатильность. В этом смысле, по его словам, текущие ценовые максимумы — не «сбой рынка», а отражение того, что он начал честнее показывать дефицитность и стоимость баланса в ОЭС Востока. Зимой выработка ГЭС традиционно идет на спад из-за снижения водности рек, что увеличивает загрузку и дефицит тепловой генерации, где-то заставляет включать самые дорогие мазутные мощности, что влияет на цены РСВ, отмечает аналитик. При этом эффективность выбранного темпа либерализации будет зависеть от того, насколько параллельно будут решаться инфраструктурные ограничения и вводиться новые диспетчируемые мощности: без этого либерализация будет лишь фиксировать дефицит более высокой ценой, подытоживает господин Роженко.

