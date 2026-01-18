В Индонезии найден разбившимся пропавший ранее самолет

Индонезийские спасатели обнаружили пропавший сегодня с радаров самолет ATR 42–500, принадлежащий компании Indonesia Air Transport. Как выяснилось, воздушное судно, на борту которого находились 11 человек, потерпело крушение в условиях густого тумана на склоне горы Булусараунг в провинции Южный Сулавеси. В ходе поисков найдено тело одного из пассажиров. Ведутся поиски остальных находившихся на борту людей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным спасателей, обломки самолета разбросаны на значительной территории на склоне недалеко от вершины горы. По словам экспертов индонезийского комитета безопасности на транспорте, «крушение не было преднамеренным». Они также указывают на то, что у воздушного судна был ряд технических проблем, но они, по данным авиакомпании, были устранены и после тестирования в минувшую пятницу оно было допущено к полету. На прочесывание территории и сбор обломков направлены около 1,2 тыс. спасателей.

Самолет следовал из Джакарты в провинцию Южный Сулавеси. В последний раз воздушное судно подало сигнал в 13:17 по местному времени (9:17 мск) в Маросе. Самолет исчез вскоре после того, как диспетчерская служба дала указание скорректировать траекторию захода на посадку. После этого была объявлена аварийная ситуация и начались поиски. В числе прочих на борту находились три сотрудника министерства морских дел и рыболовства Индонезии, которые участвовали в миссии по воздушному мониторингу рыболовства. Это первая в Индонезии катастрофа самолетов ATR-42 с жертвами за последние более чем 10 лет. В 2015 году самолет этой модели, принадлежавший авиакомпании Trigana Air Service, врезался в склон горы в провинции Папуа. Тогда погибли все 54 человека, находившиеся на борту.

Алена Миклашевская