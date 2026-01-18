В Индонезии без вести пропал самолет с 11 пассажирами на борту

В Индонезии самолет типа ATR 42-500, принадлежащий компании Indonesia Air, потерял связь с диспетчерской службой. На борту воздушного судна находились 11 человек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Самолет следовал из индонезийской столицы Джокьякарты в провинцию Южный Сулавеси. В последний раз воздушное судно подало сигнал в 13:17 по местному времени (9:17 мск) в Маросе. Сейчас специалисты занимаются поисками пропавшего самолета.

Воздушное судно исчезло вскоре после того, как диспетчерская служба дала указание скорректировать траекторию захода на посадку, сообщил пресс-секретарь индонезийского министерства транспорта Эндах Пурнама Сари. «После последних указаний диспетчера связь прервалась, и диспетчеры объявили аварийную ситуацию»,— заявил он.

На борту находились три сотрудника министерства морских дел и рыболовства Индонезии, которые участвовали в миссии по воздушному мониторингу рыболовства, сообщил глава ведомства Сакти Вахью Тренггоно. По словам господина Сари, спасатели сосредоточили поиски в горах, где самолет, вероятно, отклонился от курса при заходе на посадку.