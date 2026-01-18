Bild: военнослужащие из Германии покинули Гренландию по внезапному приказу

Военнослужащие из Германии покинули Гренландию по внезапному приказу из Берлина, сообщает Bild. Корреспондент издания заметил 15 солдат во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули в аэропорту столицы острова — Нууке. По подсчетам Bild, все немецкие военные пробыли в Гренландии менее двух дней: 44 часа от приземления до взлета.

Приказ поступил сегодня рано утром. Командование не дало никаких объяснений находящимся на месте войскам, сообщило издание. До этого Штефан Паули, наоборот, рассказывал о возможностях дальнейшего сотрудничества с датчанами в Гренландии. Войска могли остаться на острове дольше.

Остается неясным, почему Германия выводит войска — из-за пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом накануне, или же существуют другие причины, пишет Bild. 17 января господин Трамп объявил, что с 1 февраля США вводят 10-процентные пошлины в отношении семи стран НАТО, включая Германию. По его словам, меры будут действовать до тех пор, пока США не купят Гренландию.

Германия — одна из стран-участниц учений НАТО «Арктическая выносливость» в Гренландии. Операция проходила с 15 по 17 января. Главная цель учений — отработать навыки действий военных в арктических условиях и укрепить присутствие НАТО на территории Арктики.