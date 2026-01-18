Осужденных нет, а сроки те же

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве повторно назначил в заочном порядке по шесть лет колонии совладельцам австрийской компании S&I Handels-und Beteiligungsgesellschaft mbH супругам Юрию Савяку и Ольге Крыкановой. Ранее они уже получили такие же сроки за хищение полученных ими на закупку дизтоплива $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd, бенефициарами которой являются известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова, однако приговор был отменен кассационной инстанцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Приговор по делу Ольги Крыкановой и Юрия Савяка был вынесен в Симоновском суде Москвы накануне Нового года, защита его уже успела обжаловать. Повторный процесс стартовал в августе прошлого года, фигурантам инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК ОФ). На этот раз на рассмотрение дела судье Гюзяли Рахимовой понадобилось чуть более четырех месяцев, то есть еще меньше, чем ее коллеге Юлии Окуневой, чей приговор был отменен кассацией в апреле прошлого года. Тогда причиной стали «существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов», допущенные райсудом. В частности, в ходе рассмотрения жалобы адвоката были оставлены без внимания и правовой оценки доводы о ненадлежащем заявителе по делу, незаконности расследования дела на территории России, поскольку все упоминаемые в деле финансовые операции осуществлялись в заграничных юрисдикциях, и, наконец, об отсутствии самого события преступления.

Впрочем, итог нового судебного разбирательства оказался точно таким же, как и в первый раз: фигуранты получили по шесть лет лишения свободы и штраф по 900 тыс. руб. каждый.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd, за которой стоят известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова, было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве 22 декабря 2017 года. В течение довольно длительного времени господа Савяк и Крыканова имели в нем статус сначала свидетелей, а затем подозреваемых. Оба в то время проживали в Москве и находились под подпиской о невыезде. Более того, господин Савяк даже лично участвовал в нескольких арбитражных и гражданских судебных разбирательствах, где он являлся ответчиком по искам, предъявленным к нему в том числе и Positive marketing ltd. Тяжбы Юрий Савяк проиграл в 2018, 2019 и 2020 годах.

В 2020 году супруги, нарушив избранную им меру пресечения, уехали в Австрию.

В сентябре того же года им заочно предъявили обвинения в мошенничестве и объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Еще через год по ходатайству следствия Тверской суд Москвы заочно арестовал обоих бизнесменов. В феврале 2022 года Юрия Савяка и Ольгу Крыканову по запросу России задержали в Вене и поместили под предэкстрадиционный арест. Однако добиться их выдачи в Россию Генпрокуратуре так и не удалось.

Как установили следствие и суд, «преступный план» по хищению денег у офшорной компании Positive marketing ltd был разработан Юрием Савяком, а воплотить его в жизнь предпринимателю помогла его супруга Ольга Крыканова, совладелец и гендиректор S&I Handels-und Beteiligungsgesellschaft mbH. Пара, как следует из материалов дела, используя сложившиеся «доверительные отношения» с госпожой Черновой, убедила ее вложиться в совместный бизнес. 23 ноября 2013 года компания Юрия Савяка заключила с зарегистрированной на Британских Виргинских островах Positive marketing ltd контракт на «ведение коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами». Тогда же госпожа Чернова перевела своим партнерам $1,5 млн на закупку дизтоплива и нефтепродуктов. При этом сам Юрий Савяк в этой сделке выступил в качестве поручителя. Деньги же он должен был вернуть Надежде Черновой через год с процентами.

Однако столичные полицейские пришли к выводу, что свои обязательства по договору Савяк с Крыкановой исполнять не собирались изначально.

Полученные деньги они перевели в Белоруссию на счет другой офшорной фирмы — Edena Investments ltd, которая, как говорилось в деле, вела свою деятельность по принципу финансовой пирамиды.

В версию защиты, что Юрий Савяк и Ольга Крыканова во взаимоотношениях с признанной по делу потерпевшей стороной Positive marketing ltd и представлявшей интересы этой компании Надеждой Черновой были якобы только посредниками, ни следствие, ни суд не поверили.

Олег Рубникович