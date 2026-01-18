Паралимпиец из Удмуртии Лекомцев взял «золото» на этапе Кубка мира в Германии

Лыжник из Удмуртии Владислав Лекомцев в составе паралимпийской сборной России взял «золото» в открытой эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финстерау (Германия). Об этом в Telegram написал глава республики Александр Бречалов.

На первых трех этапах гонки 4x2,5 км за российскую сборную бежали Олег Пономарев, Виталий Малышев и Александр Проньков. Владислав Лекомцев вышел на старт на заключительной стадии. Россияне преодолели дистанцию за 21 минуту 53,7 секунды. Второй пришла команда Германии, третьей — сборная Китая-1.

Напомним, 16 января Владислав Лекомцев завоевал «бронзу» в гонке на 10 км. Кубок мира по лыжным гонкам проходил с 14 по 18 января в немецком городе Финстерау. Участие в этих соревнованиях позволяет российским лыжникам набрать рейтинговые очки — обязательный критерий для получения двусторонних приглашений на Зимние Паралимпийские игры, которые пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо